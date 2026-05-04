Chieti lo sport al centro del rilancio | la proposta di Matarazzo Fdi

A Chieti, un candidato alle elezioni comunali di Fratelli d'Italia ha presentato una proposta incentrata sullo sviluppo dello sport in città. Secondo la sua visione, lo sport rappresenta un diritto per tutti, un modo per favorire l'inclusione e anche un motore di crescita economica. La proposta mira a promuovere un modello di sviluppo che punti sulla crescita del sistema sportivo locale.

Lo sport come diritto, leva di inclusione e motore economico. È questa la visione tracciata da Alessio Matarazzo, candidato in consiglio comunale con Fratelli d'Italia, che propone un modello di sviluppo per la città fondato proprio sulla crescita del sistema sportivo.“Lo sport come diritto.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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