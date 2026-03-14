Da oltre un secolo i Salesiani sono presenti a Chiari, con un’attività dedicata a bambini e giovani. Domenica mattina, quasi 700 famiglie degli studenti delle scuole gestite dai Salesiani hanno partecipato a un evento locale. La presenza dell’organizzazione si mantiene costante nel tempo, con iniziative rivolte alle nuove generazioni e alle loro famiglie. La loro presenza continua a essere un punto di riferimento nel territorio.

Chiari (Brescia) – Domenica mattina le quasi 700 famiglie degli iscritti agli istituti scolastici salesiani San Bernardino di Chiari, le migliaia di ex allievi e alunni e la comunità di Chiari e dell’Ovest bresciano vivranno un evento di grande significato, con la trasmissione della messa in diretta su Rai1 dal Duomo dedicato ai santi Faustino e Giovita. L’occasione è doppia: si celebreranno il 525° anniversario della dedicazione della chiesa Parrocchiale di Chiari e il centenario della presenza dei Salesiani in città. A concelebrare saranno l’Ispettore dei Salesiani don Roberto Dal Molin, Monsignor Gian Maria Fattorini, parroco di Chiari e il vicario dei salesiani di chiari don Francesco Avesio, a partire dalle 10. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Salesiani da cento anni a Chiari: “La nostra missione continua a fianco di infanzia e gioventù”

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