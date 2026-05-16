Giostra di Cesena presentata l’edizione 2026 con due grandi novità
Sabato mattina, presso la sede dell’Associazione in piazza Aguselli, si è tenuta la presentazione dell’edizione 2026 della Giostra di Cesena. Alla cerimonia hanno partecipato rappresentanti del Comune e dell’Associazione stessa. Sono state annunciate due novità principali che caratterizzeranno questa edizione, senza ulteriori dettagli sui contenuti. L’evento ha visto la presenza di diverse persone interessate a conoscere le novità previste per l’appuntamento di quest’anno.
Sabato mattina il Comune e l’Associazione Giostra di Cesena, presso la sede dell’Associazione, in piazza Aguselli, hanno presentato la nuova edizione della Giostra di Cesena. Non è stata una semplice presentazione, ma il racconto di una sfida ambiziosa: trasformare questa storica manifestazione. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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