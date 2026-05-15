San Gemini novità Tempus Medii per la Giostra dell’Arme | anteprima della 53ª edizione tra studi workshop taverne e spettacoli

A San Gemini, la Giostra dell’Arme si prepara a una novità che coinvolge l’intera comunità, con l’introduzione di “Tempus Medii”, un evento che si svolgerà dal 29 al 31 maggio 2026. La manifestazione, giunta alla sua 53ª edizione, avrà quest’anno un programma ampliato che comprende studi, workshop, taverne e spettacoli. Questa anteprima si inserisce come una novità nel calendario annuale, offrendo ai partecipanti un’anticipazione di ciò che sarà la tradizionale competizione.

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Una prima assoluta per la storica Giostra dell’Arme di San Gemini che raddoppia la propria offerta culturale e il proprio impegno con “Tempus Medii”, una tre giorni in programma dal 29 al 31 maggio 2026 come anteprima della cinquantatreesima edizione della manifestazione.Un weekend ricco di. 🔗 Leggi su Ternitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Venus Transit in Gemini May –June 2026 | Jupiter Conjunction | All 12 Signs Vedic Astrology Sullo stesso argomento Cortona, verso la 31^ edizione della Giostra dell’ArchidadoArezzo, 6 maggio 2026 – Cortona, verso la 31^ edizione della Giostra dell’Archidado Il programma prende avvio l’8 maggio, il 14 giugno la sfida. Cortona, verso la 31esima edizione della Giostra dell’ArchidadoCon la cerimonia della colata della cera di venerdì 8 maggio prenderà avvio il programma della 31^ edizione della Giostra dell’Archidado.