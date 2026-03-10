Giornata Mondiale del Rene screening gratuito negli ospedali di Rimini Santarcangelo e Novafeltria

Il 12 marzo si tiene l’edizione 2026 della Giornata Mondiale del Rene, una iniziativa internazionale promossa dalla Società Italiana di Nefrologia e dalla Fondazione Italiana del Rene. In questa occasione, negli ospedali di Rimini, Santarcangelo e Novafeltria vengono offerti screening gratuiti per controllare la salute dei reni. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di monitorare questa parte dell’organismo.

Si celebra il 12 marzo l'edizione 2026 della Giornata Mondiale del Rene, una campagna globale dedicata alla sensibilizzazione sull'importanza della salute renale, con il patrocinio della Società Italiana di Nefrologia (SIN) e della Fondazione Italiana del Rene (FIR). Anche quest'anno l'Ausl della Romagna, in particolare le Unità Operative di Nefrologia e Dialisi degli Ospedali di Ravenna e di Rimini, aderisce a quest'iniziativa che mira a promuovere comportamenti preventivi, aumentare la consapevolezza sui fattori di rischio, diffondere l'importanza di stili di vita salutari e di semplici esami di laboratorio, fondamentali per identificare precocemente le malattie renali o per ridurne l'evoluzione, e fornire informazioni su come vivere con tali patologie.