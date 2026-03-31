Il 2 aprile si celebra la giornata mondiale dell’autismo, durante la quale molte città illuminano di blu un monumento simbolico. A Rimini, il Castello Malatestiano è stato illuminato in questa occasione, come gesto per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla condizione. Questa iniziativa si svolge in tutto il mondo, con l’obiettivo di attirare l’attenzione sull’autismo attraverso questa forma di comunicazione visiva.

Il Castello Malatestiano si illumina di blu per la Giornata mondiale dell’autismo, con un momento di comunità in piazza Malatesta In tutto il mondo, il 2 aprile, le città illuminano di blu un monumento simbolo per richiamare l’attenzione sull’autismo. Anche il Comune di Rimini aderisce a questa importante iniziativa accendendo di azzurro il Castello Malatestiano, segno concreto di sensibilità e vicinanza. In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza dell’Autismo, giovedì 2 aprile la città si illumina così del colore simbolo dell’autismo, per promuovere un messaggio di inclusione, consapevolezza e sostegno alle persone nello spettro autistico e alle loro famiglie. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

© Riminitoday.it - Giornata mondiale dell’autismo, Rimini aderisce con l’illuminazione simbolica del Castello Malatestiano

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