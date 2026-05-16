Giornata mondiale celiachia medici anti-bufale | Eliminare il glutine dalla dieta non fa dimagrire

In occasione della giornata mondiale dedicata alla celiachia, alcuni medici hanno ribadito che eliminare il glutine dalla dieta non comporta necessariamente una perdita di peso. Questa convinzione, molto diffusa negli ultimi anni, non trova riscontro in evidenze scientifiche e viene spesso accompagnata da informazioni errate. La discussione si concentra sulla necessità di distinguere tra le reali esigenze delle persone con celiachia e le false credenze che circolano riguardo ai benefici dell’eliminazione del glutine.

(Adnkronos) – L’idea che eliminare il glutine dalla propria alimentazione aiuti a perdere peso si è diffusa molto negli ultimi anni. Personaggi noti del mondo dello spettacolo e dello sport hanno dichiarato pubblicamente di aver adottato una dieta priva di glutine per mantenersi in forma, alimentando una convinzione sempre più radicata. Ma l’eliminazione del glutine. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Medici famiglia, ‘tra 30-50enni tanti casi nausea e vomito, marzo mese difficile’. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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