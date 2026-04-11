Sogni agitati sintomo Parkinson? Medici anti-bufale ‘può accadere si fa polisonnografia’

Recentemente circolano online notizie che collegano sogni agitati e incubi a possibili sintomi di Parkinson, ma i medici precisano che di solito questi fenomeni non hanno un valore diagnostico. Per approfondire, si può ricorrere a una polisonnografia, un esame che monitora il sonno durante la notte. La discussione sulle caratteristiche dei sogni e le relative implicazioni cliniche continua ad essere oggetto di attenzione tra gli esperti del settore.

(Adnkronos) – Incubi e sogni agitati di solito non hanno alcun significato clinico. Tuttavia, la ricerca scientifica degli ultimi decenni ha individuato un tipo particolare di disturbo del sonno – quello in cui si agisce fisicamente mentre si sogna, muovendosi, urlando o cadendo dal letto – che può essere un segnale precoce di alcune malattie neurologiche, come il morbo di Parkinson. Si tratta di un’area di ricerca in rapida evoluzione, che sta cambiando il modo in cui i medici guardano ai disturbi del sonno come possibili campanelli d’allarme di patologie più gravi. In occasione della Giornata Mondiale del Parkinson, gli specialisti del sito anti-bufale 'Dottore ma è vero che.🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: «Dormire male è un sintomo del Parkinson». Ecco gli altri segnali precoci della malattia Harrison Ford svela il dolore del Parkinson: “Non si può non parlare**Harrison Ford, a 83 anni, rivela il dolore del Parkinson e l’emozione del ritiro: “Non si può non parlare”** Quando Harrison Ford, l’attore più...