Leggere libri riduce il rischio di demenza? Ecco cosa c’è di vero secondo i medici anti-bufale

Recentemente si è parlato di studi che suggeriscono come la lettura possa aiutare a mantenere in salute le funzioni cerebrali e a ridurre il rischio di sviluppare demenza. Tuttavia, i medici specificano che le evidenze scientifiche a supporto di questa ipotesi sono ancora limitate e non confermate da ricerche definitive. In ogni caso, leggere rappresenta un’attività che stimola il cervello e può contribuire al benessere cognitivo.

(Adnkronos) – Leggere protegge davvero il cervello dall'invecchiamento e dalla demenza? "La letteratura scientifica mostra un'associazione solida tra attività come lettura, scrittura e studio delle lingue e un minor rischio di declino cognitivo e demenza, senza però dimostrare un rapporto causale diretto. Il legame tra cultura e salute dovrebbe accompagnare l'intero arco della vita, e.🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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