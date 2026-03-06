Giornata internazionale della donna | l' 8 marzo ingresso gratuito per le donne nei musei civici di Parma

Il 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, le donne potranno entrare gratuitamente nei musei civici di Parma. L'iniziativa è promossa dal Ministero della Cultura e coinvolge anche il Comune di Parma, che ha deciso di aderire all'iniziativa estendendo il beneficio ai musei e ai luoghi della cultura statali. La giornata si svolge con questa apertura speciale per le donne.

Domenica 8 marzo 2026, in occasione della Giornata internazionale della donna, l'Assessorato alla Cultura del Comune di Parma aderisce all'iniziativa promossa dal Ministero della Cultura, che prevede l'ingresso gratuito per le donne nei musei e luoghi della cultura statali, estendendo la gratuità.