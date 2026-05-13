Bagheria aderisce alla Giornata internazionale dei Musei | Villa Cattolica si visita gratis
Il Comune di Bagheria ha annunciato la partecipazione all’International Museum Day, che si terrà il 18 maggio 2026. In questa giornata, Villa Cattolica sarà aperta al pubblico senza costi di ingresso, in collaborazione con l’Icom, l’International Council of Museums. L’iniziativa permette ai visitatori di accedere gratuitamente alla struttura, senza necessità di prenotazione, per tutta la giornata.
In occasione dell’International Museum Day (Imd), che si celebrerà il prossimo 18 maggio 2026, il Comune di Bagheria annuncia la propria adesione ufficiale all’iniziativa promossa dall'Icom (International Council of Museums): sarà possibile entrare a visitare il museo gratuitamente.Per.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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