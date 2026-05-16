Giornata di emozioni per il Giro d’Italia | Una bellissima pagina per Chieti FOTO

Da chietitoday.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Chieti si è svolta l’ottava tappa del Giro d’Italia, con la partenza della carovana rosa intorno alle 13. La corsa, che si snoda su un percorso di 156 chilometri verso Fermo nelle Marche, ha attirato molte persone in centro città. Le strade sono state animate dall’arrivo di ciclisti e spettatori, creando un’atmosfera di festa. La giornata è stata caratterizzata da entusiasmo e partecipazione, con i tifosi presenti lungo il percorso e nel centro storico.

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Giornata di emozioni a Chieti per l’ottava tappa del Giro d’Italia: la carovana rosa è partita dopo le 13 accompagnata da tanto entusiasmo in centro città con destinazione Fermo, nelle Marche, in un percorso lungo 156 km. Dopo le fatiche del Blockhaus, il finale di oggi è stato in salita e ha. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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