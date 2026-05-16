Giornata di emozioni per il Giro d’Italia | Una bellissima pagina per Chieti FOTO

A Chieti si è svolta l’ottava tappa del Giro d’Italia, con la partenza della carovana rosa intorno alle 13. La corsa, che si snoda su un percorso di 156 chilometri verso Fermo nelle Marche, ha attirato molte persone in centro città. Le strade sono state animate dall’arrivo di ciclisti e spettatori, creando un’atmosfera di festa. La giornata è stata caratterizzata da entusiasmo e partecipazione, con i tifosi presenti lungo il percorso e nel centro storico.

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