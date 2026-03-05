Cuadrado commuove sulla Juve | Sabato sarà una partita bellissima e piena di emozioni È un club che mi aiutato come calciatore e come persona

Juan Cuadrado ha espresso emozione parlando della partita di sabato tra Juventus e Pisa. Ha detto che sarà una sfida ricca di emozioni e ha sottolineato quanto il club abbia contribuito alla sua crescita personale e professionale. Le sue parole riflettono il legame speciale che sente nei confronti della squadra prima di affrontare questa gara.

Juan Cuadrado ha parlato con emozione della Juventus in vista del match di sabato sera tra i bianconeri e il Pisa. Vediamo cosa ha detto. Juan Cuadrado ha parlato in conferenza stampa del match di sabato sera contro la Juventus. Di seguito le sue dichiarazioni. SULLE SUE CONDIZIONI – «Ho avuto un problema fisico, qualcosa legato al mio corpo, e insieme alla società abbiamo deciso di affrontarlo nel miglior modo possibile, affidandomi a una persona di fiducia. Credo che la scelta fatta sia stata la migliore, sia per me che per il club, perché l'obiettivo era tornare a stare bene.