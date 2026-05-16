Giornata contro il body shaming Ferdinandi | Il modo migliore per combatterlo è costruire una cultura diversa

Oggi si celebra una giornata dedicata alla lotta contro il body shaming, un fenomeno che riguarda le critiche e i giudizi sul corpo delle persone. Un esperto ha affermato che la strategia più efficace per contrastarlo consiste nel promuovere un cambiamento culturale. Durante l'intervento, è stato detto che nessuno ha il diritto di imporre come dovrebbe essere il corpo di un’altra persona per ricevere rispetto. La giornata mira a sensibilizzare sull’importanza di rispettare le diversità fisiche di ciascuno.

"Nessuno dovrebbe sentirsi autorizzato a dire a qualcun altro come deve apparire per meritare rispetto". Queste le parole della sindaca di Perugia Vittoria Ferdinandi che, sui social, ricorda la Giornata nazionale contro il body sharing. "Non si tratta ‘solo’ di una presa in giro sul corpo. È. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Contro il body shaming: giornata di riflessione in M9 con Semenzato, Roccella e Stefani“La vergogna è negli occhi di chi offende” è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il “body shaming”, promossa...

Leggi anche: Oggi è la prima Giornata nazionale contro il body shaming: il corpo non è un bersaglio e non merita vergogna

Il 16 maggio si celebra la prima giornata nazionale contro il body shaming, un'iniziativa per promuovere l'accettazione di sé. #Attualita x.com

Il 16 maggio la prima giornata nazionale contro il body shaming, cosa significa e il perché del colore fucsiaNel 2025 il Senato ha approvato il disegno di legge per istituire il 16 maggio la giornata nazionale contro il body shaming: oggi prima ricorrenza ... virgilio.it

Oggi è la prima Giornata nazionale contro il body shaming: il corpo non è un bersaglio e non merita vergognaIl 16 maggio è la Giornata nazionale contro il body shaming. La vergogna è negli occhi di chi offende: è lo slogan della campagna di sensibilizzazione. Leggi le notizie prima degli altri. Aggiungi F ... fanpage.it

Il Body Battery non legge reddit