Contro il body shaming | giornata di riflessione in M9 con Semenzato Roccella e Stefani

In occasione di una giornata dedicata alla riflessione, l'M9 ha ospitato un evento contro il body shaming, con la partecipazione di alcuni esperti e rappresentanti istituzionali. È stata presentata la prima campagna nazionale di sensibilizzazione, promossa dall’onorevole Semenzato, che ha anche presentato la legge approvata il 3 ottobre 2025. Lo slogan della campagna è “La vergogna è negli occhi di chi offende”.

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