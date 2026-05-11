Contro il body shaming | giornata di riflessione in M9 con Semenzato Roccella e Stefani
In occasione di una giornata dedicata alla riflessione, l'M9 ha ospitato un evento contro il body shaming, con la partecipazione di alcuni esperti e rappresentanti istituzionali. È stata presentata la prima campagna nazionale di sensibilizzazione, promossa dall’onorevole Semenzato, che ha anche presentato la legge approvata il 3 ottobre 2025. Lo slogan della campagna è “La vergogna è negli occhi di chi offende”.
“La vergogna è negli occhi di chi offende” è lo slogan della prima campagna nazionale di sensibilizzazione contro il “body shaming”, promossa dall’onorevole Martina Semenzato, prima firmataria della legge del 3 ottobre 2025 n. 150, che ha istituito nel 16 di maggio di ogni anno la “Giornata.🔗 Leggi su Veneziatoday.it
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