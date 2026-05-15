Il fidanzato di una studentessa deceduta durante un’immersione alle Maldive ha raccontato che lei considerava il mare come un luogo di libertà e felicità e che spesso gli diceva di non arrabbiarsi e di sorridere. La ragazza, definita come il suo futuro, è morta durante l’attività subacquea, e il suo compagno ha condiviso alcune delle sue parole prima del tragico evento. La vicenda sta attirando l’attenzione delle autorità e delle persone vicine alla giovane.

Genova, 15 maggio 2026 – “Giorgia mi diceva di non arrabbiarmi e di sorridere sempre. Io ci sto provando ma non so come reagire. Lei era il mio futuro e io ora come andrò avanti?". Federico Colombo, 26 anni da compiere il 24 maggio, è il fidanzato di Giorgia Sommacal, la 22enne morta assieme alla madre Monica Montefalcone (docente di Ecologia marina) e ad altre tre persone alle Maldive durante un’immersione vicino ad Alimathaa, nell’atollo di Vaavu. Nata a giugno 2003, diploma al liceo classico Mazzini prima di iscriversi nel 2022 al corso di Ingegneria Biomedica all’Università di Genova, Giorgia aveva condiviso fin da bambina con la mamma la passione per il mare e le immersioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - “Giorgia era il mio futuro, in mare si sentiva libera e felice”: parla il fidanzato della studentessa morta nell’immersione alle Maldive

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