Giorgia Meloni ha smesso di fumare Il Foglio | Ha abbandonato le sue Vogue

Dopo quindici giorni senza accendere una sigaretta, la premier ha deciso di interrompere la sua abitudine al fumo. Secondo quanto riportato, ha smesso anche di leggere le riviste di moda che solitamente seguiva. La notizia è stata confermata dal quotidiano Il Foglio, che ha ricostruito il momento in cui ha deciso di lasciarsi alle spalle questa consuetudine. La scelta di interrompere il fumo è stata annunciata in modo diretto e senza particolari dettagli aggiuntivi.

Secondo quanto ricostruisce oggi Il Foglio Giorgia Meloni è arrivata all’ultima sigaretta. Da quindici giorni la premier ha smesso di fumare. Calano non solo le accise, ma anche la nicotina di governo. Il quotidiano ricorda quando lo scorso ottobre Meloni incontrava il presidente turco Erdogan che le diceva: «Stai benissimo, ma dovresti smettere di fumare». E lei: «Lo so, lo so». Sembra aver accettato il suggerimento, abbandonando le sue Vogue. Mentre Salvini aveva già smesso di fumare e lo rivendica. «Calenda viaggia con le stecche di Marlboro mix sotto il braccio. Sigaro, sigaretta o pipa? Pertini e Franco Marini erano la loro pipa, Bersani e Bertinotti sono ancora il loro sigaro. 🔗 Leggi su Open.online

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Si fa il selfie con Giorgia Meloni e poi le dice: «Mi spiace, ma voto no»

Sullo stesso argomento

Cosa ha detto Giorgia Meloni da Fedez? Ecco le sue parole da Pulp PodcastIl confronto tra politica e intrattenimento si accende nel podcast di Fedez, dove Giorgia Meloni si è messa in gioco affrontando questioni tutt’altro...

Giorgia Meloni ha chiesto le dimissioni di Daniela SantanchèIl primo effetto tangibile della sconfitta referendaria, per il governo Meloni, è una serie di dimissioni a catena, che sta interessando l’esecutivo,...

Il mio capo ufficio mi bullizzava , e’ intervenuta Giorgia Meloni, il mio capo ufficio ha smesso #propagandalive x.com

Meloni, la spesa al sabato e il quizzone tivù: il ritorno di Giorgia al registro popVoleva essere un affondo, per lei si trasforma in un assist che accoglie con un sorriso compiaciuto. Sono andata a fare la spesa l'ultima volta al supermercato sabato scorso, se ... ilmessaggero.it

La Salis può davvero essere l'anti-Meloni? reddit

Meloni ha perso il controllo della scena. Perché il voto anticipato può convenirleLa maggioranza non è in crisi e i numeri ci sono ancora. Ma dopo la sconfitta al referendum Meloni ha perso l’aura di leader inevitabile: il voto anticipato può diventare una mossa per riprendere il c ... ilfoglio.it