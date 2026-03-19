Durante un episodio del podcast di Fedez, Giorgia Meloni ha discusso di vari argomenti legati alla politica italiana, affrontando anche temi riguardanti il suo ruolo e le sue posizioni. Le sue parole sono state registrate e trasmesse nel corso dell'intervista, che ha suscitato interesse tra gli ascoltatori. La discussione si è concentrata sui temi attuali che coinvolgono il governo e l'opinione pubblica.

Il confronto tra politica e intrattenimento si accende nel podcast di Fedez, dove Giorgia Meloni si è messa in gioco affrontando questioni tutt’altro che leggere. Dalla politica internazionale alla giustizia italiana, la premier ha cercato di spiegare il punto di vista di chi governa, insistendo sulla necessità di evitare letture semplicistiche e di considerare sempre le conseguenze concrete delle decisioni, pur con posizioni che continuano a far discutere. Cosa ha detto Giorgia Meloni da Fedez sul referendum sulla giustizia?. Tra i passaggi più netti dell’intervista c’è quello dedicato al referendum sulla giustizia, che secondo Meloni viene spesso trasformato in uno scontro politico più che in un confronto sui contenuti. 🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Cosa ha detto Giorgia Meloni da Fedez? Ecco le sue parole da Pulp Podcast

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