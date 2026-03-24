Dopo la vittoria del No al referendum, il governo ha visto una serie di dimissioni di membri dell’esecutivo. Tra queste, una richiesta di dimissioni è stata avanzata da un membro di spicco del settore politico. La decisione arriva in un momento di tensione interna, con il primo effetto concreto della sconfitta referendaria che si traduce in cambiamenti tra i rappresentanti del governo.

Il primo effetto tangibile della sconfitta referendaria, per il governo Meloni, è una serie di dimissioni a catena, che sta interessando l’esecutivo, uscito con le ossa rotte dal referendum del 22 e 23 marzo, in cui il No si è imposto con quasi il 54%. Il primo a fare un passo indietro è stato il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro Delle Vedove, seguito dal capo di gabinetto del ministro Nordio, Giusi Bartolozzi. Ora, sembra che anche la sedia del ministro del Turismo, Daniela Santanchè, stia traballando, sotto le pressioni della stessa premier. Dimissioni a catena nel governo: Giorgia Meloni chiede un passo indietro anche a Daniela Santanchè. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Giorgia Meloni ha chiesto le dimissioni di Daniela Santanchè

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