Ginnastica artistica Serie A1 2026 | tutti i podi individuali di giornata a Bergamo I migliori sono stati…
Nel pomeriggio di oggi a Bergamo si è svolta la finale della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. La competizione ha visto confrontarsi le migliori squadre italiane, con numerosi atleti che si sono messi in mostra nelle prove individuali. Alla fine della giornata sono stati assegnati i premi ai ginnasti che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle diverse discipline. I risultati sono stati ufficializzati e pubblicati al termine delle esibizioni, con i podi individuali che hanno concluso l’evento.
Oggi pomeriggio a Bergamo si è disputata la Final Eight della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. PODI INDIVIDUALI FINALE SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026. FEMMINILE. VOLTEGGIO (solo un salto) 1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.550 2. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 14.300 3. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.200 PARALLELE ASIMMETRICHE 1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.550 2. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 14.500 3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14. 🔗 Leggi su Oasport.it
Prima prova serie A ginnastica artistica 2026
Sullo stesso argomento
Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Modena. I migliori sono stati…Oggi pomeriggio a Modena si è disputata la prima tappa della Serie A 2026 di ginnastica artistica.
Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Biella. I migliori sono stati…Oggi pomeriggio a Biella si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica.
Nell’Aula consiliare di Palazzo Frizzoni in Piazza Matteotti 27 a Bergamo, è stata presentato l’atto finale del Campionato nazionale di Serie A1 di Ginnastica artistica. Dopo tre tappe di regular season, la Final Eight assegnerà il Tricolore, con la collaudata form facebook
Ginnastica artistica, la Brixia Brescia torna Campionessa d’Italia! D’Amato, Andreoli e Iorio in spolvero. Esposito leggiadraLa Brixia Brescia ha vinto la Final Eight della Serie A1 di ginnastica artistica femminile e si è laureata Campionessa d'Italia, tornando a festeggiare ... oasport.it
Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Bergamo. I migliori sono stati…Oggi pomeriggio a Bergamo si è disputata la Final Eight della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di ... oasport.it
Appuntamento sabato 16 maggio per il Campionato nazionale di Serie A1, presenti gli atleti bergamaschi Abbadini, Barzasi, Agosti e Tapia. x.com