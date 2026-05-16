Ginnastica artistica Serie A1 2026 | tutti i podi individuali di giornata a Bergamo I migliori sono stati…

Nel pomeriggio di oggi a Bergamo si è svolta la finale della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. La competizione ha visto confrontarsi le migliori squadre italiane, con numerosi atleti che si sono messi in mostra nelle prove individuali. Alla fine della giornata sono stati assegnati i premi ai ginnasti che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle diverse discipline. I risultati sono stati ufficializzati e pubblicati al termine delle esibizioni, con i podi individuali che hanno concluso l’evento.

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