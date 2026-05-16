Ginnastica artistica Serie A1 2026 | tutti i podi individuali di giornata a Bergamo I migliori sono stati…

Da oasport.it 16 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel pomeriggio di oggi a Bergamo si è svolta la finale della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. La competizione ha visto confrontarsi le migliori squadre italiane, con numerosi atleti che si sono messi in mostra nelle prove individuali. Alla fine della giornata sono stati assegnati i premi ai ginnasti che hanno ottenuto i punteggi più alti nelle diverse discipline. I risultati sono stati ufficializzati e pubblicati al termine delle esibizioni, con i podi individuali che hanno concluso l’evento.

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Oggi pomeriggio a Bergamo si è disputata la Final Eight della Serie A1 2026   di ginnastica artistica.  Di seguito tutti i podi individuali di giornata.  Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. PODI INDIVIDUALI FINALE SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026. FEMMINILE. VOLTEGGIO (solo un salto) 1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.550 2. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 14.300 3. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.200 PARALLELE ASIMMETRICHE 1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.550 2. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 14.500 3. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Prima prova serie A ginnastica artistica 2026

Video Prima prova serie A ginnastica artistica 2026

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