Ginnastica artistica Serie A1 2026 | tutti i podi individuali di giornata a Biella I migliori sono stati…

Oggi a Biella si è svolta la seconda tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Durante la giornata sono stati assegnati i podi individuali, con atleti che si sono confrontati su diverse specialità. La competizione ha visto protagonisti ginnasti di diverse squadre, che hanno mostrato le loro esibizioni davanti al pubblico presente. I risultati ufficiali sono stati pubblicati al termine delle gare.

Oggi pomeriggio a Biella si è disputata la seconda tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. PODI INDIVIDUALI SECONDA TAPPA SERIE A GINNASTICA ARTISTICA 2026. FEMMINILE. VOLTEGGIO (solo un salto) 1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.200 2. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.100 3. Anthea Sisio (Artistica ’81 Trieste) 13.850 PARALLELE ASIMMETRICHE 1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.500 2. Elena Colas (Renato Serra Cesena) 14.350 3. July Marano (Ginnastica Civitavecchia) 13. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Biella. I migliori sono stati… Articoli correlati Ginnastica artistica, Serie A1 2026: tutti i podi individuali di giornata a Modena. I migliori sono stati…Oggi pomeriggio a Modena si è disputata la prima tappa della Serie A 2026 di ginnastica artistica. Ginnastica Artistica Serie A-B, la 2ª prova va a Biella: diretta su Volare TVVenerdì 13 e sabato 14 marzo al Biella Forum il secondo appuntamento del Campionato Nazionale. Contenuti e approfondimenti su Ginnastica artistica Temi più discussi: Biella - Fly to the top, da Modena a Biella per la 2ª prova del Campionato Nazionale di Serie A-B di Ginnastica Artistica; I Top Events 2026 al secondo appuntamento al Biella Forum per il Campionato Nazionale di Serie A1-A2-B di Ginnastica Artistica; Dove vedere la Serie A di Ginnastica Artistica a Biella in diretta streaming su SportFaceTv; Artistica, Serie A: Pro Carate vince alla prima, quarta la Gal Lissone. Ginnastica artistica, la Pro Carate firma la doppietta in Serie A1. Che cavallo di Targhetta, Maresca solidoLa Ginnastica Pro Carate ha vinto la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, replicando a Biella il successo conseguito due ... oasport.it Ginnastica artistica, Vercelli domina in Serie A1 con Melnikova e Perotti. Esposito convince alla trave, si rivede TonelliLa Libertas Vercelli ha dominato la seconda tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile, imponendosi a Biella con il punteggio di 161.00 e ... oasport.it Ginnastica Artistica Italiana. added photos to the album: Campionato serie A2 - BIELLA - facebook.com facebook Giorgia Meloni al palasport di Tivoli per la gara di ginnastica artistica della figlia. Tifo dagli spalti x.com