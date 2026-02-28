Ginnastica artistica Serie A1 2026 | tutti i podi individuali di giornata a Modena I migliori sono stati…

A Modena oggi si è svolta la prima tappa della Serie A1 2026 di ginnastica artistica, con numerosi atleti in gara. Durante la giornata sono stati assegnati i podi nelle varie discipline individuali, con i migliori in evidenza tra i partecipanti. La competizione ha visto confrontarsi numerosi ginnasti e ginnaste provenienti da diverse squadre italiane.

Oggi pomeriggio a Modena si è disputata la prima tappa della Serie A 2026 di ginnastica artistica. Di seguito tutti i podi individuali di giornata. Ricordiamo che sono solo classifiche virtuali e non consegnano titoli: la competizione è esclusivamente a squadre. VOLTEGGIO (solo un salto) 1. Benedetta Gava (Artistica ’81 Trieste) 14.500 2. Asia D’Amato (Brixia Brescia) 14.250 3. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.050 PARALLELE ASIMMETRICHE 1. Angelina Melnikova (Libertas Vercelli) 14.300 2. Elisa Iorio (Brixia Brescia) 14.250 3. Giulia Perotti (Libertas Vercelli) 14.100 Ginnastica artistica, Perotti e Melnikova superbe: Vercelli vince in Serie A1. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ginnastica Artistica, Serie A1 su Volare TV: i Top Events 2026 debuttano al Pala Panini di Modena il 27 e 28 febbraio

Ginnastica artistica, 1a prova Serie A1: i risultati e gli highlights

