Il Romagna Team ha vinto il campionato italiano di ginnastica artistica maschile, aggiudicandosi il primo scudetto della sua storia. La squadra ha superato le altre formazioni in classifica, portando a casa il titolo dopo aver mostrato prestazioni solide durante le competizioni. La squadra di Ferrara ha concluso la stagione al secondo posto, mentre Carate ha chiuso la stagione fuori dal podio. La vittoria rappresenta un risultato storico per il club romagnolo, che si è distinto per le sue esibizioni.

Il Gymnastic Romagna Team ha fatto saltare il banco e si è laureato Campione d’Italia, conquistando il primo scudetto della propria storia nell’universo della ginnastica artistica maschile. Epilogo a effetto nella Final Eight della Serie A1 andata in scena a Bergamo, dove il s odalizio romagnolo ha trionfato con il perentorio punteggio di 237.900, lasciandosi alle spalle la Spes Mestre (234.850, i veneti avevano dettato legge nell’ultima tappa di regular season), la Ginnastica Ferrara (234.150, campioni uscenti) e la Pro Carate (230.950, giù dal podio dopo aver primeggiato in due prove della stagione regolare). La solidità di Lorenzo Casali, la caratura di Manrique Larduet, la tonicità di Niccolò Vannucchi (14. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, Romagna Team fa saltare il banco e conquista lo scudetto! Ferrara abdica, Carate giù dal podio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Ginnastica artistica, la Spes Mestre vince il duello con il Romagna Team: Targhetta , Patron e Casali i miglioriUn duello palpitante per la vittoria ha animato la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile: a spuntarla di fronte al pubblico di...

Non solo podio, ma divertimento e mare: la ginnastica artistica nazionale fa tappa in RivieraIl Villaggio Accademia di Cesenatico si prepara ad accogliere, sabato e domenica il Campionato nazionale di ginnastica artistica Asc, Attività...

Ginnastica artistica, Romagna Team fa saltare il banco e conquista lo scudetto! Ferrara abdica, Carate giù dal podioIl Gymnastic Romagna Team ha fatto saltare il banco e si è laureato Campione d'Italia, conquistando il primo scudetto della propria storia nell'universo ... oasport.it

Il Romagna Team alle Final Six di Serie A2Il Romagna Team Cesena partecipa alla Final Six di Serie A2 di ginnastica artistica maschile. Oggi e domani, al Pala Vesuvio di Napoli, va in scena il grande evento Final Six della Serie A1 e A2 che ... ilrestodelcarlino.it