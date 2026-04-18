Nella terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile, si è svolto un incontro tra la Spes Mestre e il Romagna Team davanti a un pubblico di Terni. La squadra di Mestre ha concluso la competizione con un punteggio totale di 237, superando gli avversari. Tra i singoli atleti, Targhetta, Patron e Casali si sono distinti come i migliori della giornata.

Un duello palpitante per la vittoria ha animato la terza tappa della Serie A1 di ginnastica artistica maschile: a spuntarla di fronte al pubblico di Terni è stata la Spes Mestre, che ha dettato legge con il punteggio complessivo di 237.800 e mezza lunghezza di vantaggio nei confronti del Romagna Team (237.300). Sul terzo gradino del podio è salita la Ginnastica Ferrara (234.100), che ha preceduto di misura la Pro Carate (233.950), reduce dai trionfi nelle prime due prove disputate nei mesi scorsi tra Modena e Biella. A trascinare la compagine veneta sono stati in particolar modo Gabriele Targhetta (superbo 14.850 al cavallo con maniglie), Stefano Patron (notevole 14.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Ginnastica artistica, la Spes Mestre vince il duello con il Romagna Team: Targhetta , Patron e Casali i migliori

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