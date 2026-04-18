Ginnastica artistica la Brixia spezza il digiuno in Serie A! Torna Andreoli bene Asia D’Amato ed Esposito
Dopo due anni, la squadra di ginnastica artistica Brescia ha conquistato una tappa della Serie A. La formazione ha visto il ritorno di un’atleta importante e ha ottenuto buoni risultati grazie alle performance di alcune ginnaste. La competizione si è svolta con diverse esercitazioni, e la squadra ha mostrato miglioramenti rispetto alle prove precedenti. La vittoria rappresenta un momento significativo per il team, che aveva interrotto una serie di risultati negativi.
A due anni di distanza dall’ultima volta, la Brixia Brescia torna a vincere una tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile: la Leonessa ha interrotto un digiuno lunghissimo per gli standard a cui si era abituata per un decennio, tornando a ruggire nel massimo campionato italiano a squadre e facendo festa di fronte al pubblico di Terni. Il sodalizio del Enrico Casella e del presidente Folco Donati ha trionfato con il punteggio complessivo di 159.600: l’ultimo sigillo era datato 7 aprile 2024 in quel di Ravenna, poi arrivò il risultato a sorpresa nella Finale Scudetto vinta da Civitavecchia e nella passata stagione fu la Libertas Vercelli a meritarsi il tricolore, preceduto da due affermazioni parziali.🔗 Leggi su Oasport.it
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