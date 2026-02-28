Ginnastica artistica Perotti e Melnikova superbe | Vercelli vince in Serie A1 La Brixia di D’Amato e Iorio insegue

La squadra di Vercelli ha conquistato la vittoria nella prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile, disputata al PalaPanini di Modena. Le ginnaste Perotti e Melnikova si sono distinte con prestazioni eccezionali, mentre la Brixia di D’Amato e Iorio si prepara a inseguire il risultato. La competizione ha visto le squadre affrontarsi in una serie di esercizi tecnici e coreografici.

La Libertas Vercelli ha vinto la prima tappa della Serie A1 di ginnastica artistica femminile, andata in scena al PalaPanini di Modena. Le Campionesse d’Italia si sono imposte con il punteggio complessivo di 162.950 nell’appuntamento che ha aperto il massimo campionato nazionale a squadre, rifilando cinque punti abbondanti di distacco alla Brixia Brescia (157.550) e quasi dieci all’Artistica ’81 Trieste (153.100), a dimostrazione di uno strapotere decisamente rimarchevole in terra emiliana. A trascinare la compagine piemontese è stata la russa Angelina Melnikova, Campionessa del Mondo all-around che gareggia come previsto alle nostre latitudini: 14. 🔗 Leggi su Oasport.it

