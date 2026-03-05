World Cup di ginnastica artistica a Baku | 7 azzurri in pedana finali LIVE su Volare TV sabato e domenica

Durante la seconda tappa del circuito internazionale di ginnastica artistica, che si svolge dal 5 all’8 marzo nella Milli Gimnastika Arenasi di Baku, sette atleti italiani sono scesi in pedana. Le finali si potranno seguire in diretta su Volare TV sabato e domenica. L’evento riunisce ginnasti da diversi paesi in una competizione che prosegue nel calendario stagionale.

Dal 5 all’8 marzo alla Milli Gimnastika Arenasi dell’Azerbaijan la seconda tappa stagionale del circuito internazionale. Le finali per attrezzo del 7 e 8 marzo trasmesse in streaming su Volare TV, canale di Sportface TV, con il commento di Brancaccio e Grasso. Baku torna al centro della ginnastica artistica mondiale. La Milli Gimnastika Arenasi dell’Azerbaijan ospita dal 5 all’8 marzo la seconda tappa stagionale della World Cup, il circuito internazionale dedicato agli specialisti dei singoli attrezzi. L’Italia si presenta con una delegazione di sette atleti tra maschile e femminile, ufficializzata dalla Federazione Ginnastica d’Italia con circolare del 19 febbraio 2026. 🔗 Leggi su Sportface.it

