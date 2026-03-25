Ginnastica artistica trofeo città di Jesolo | date atlete e dove vederlo

Il fine settimana del 28 e 29 marzo si svolgerà a Jesolo la diciassettesima edizione del trofeo città di Jesolo, una competizione internazionale di ginnastica artistica. La manifestazione vedrà la partecipazione di diverse atlete provenienti da vari paesi e si terrà in una struttura dedicata alla disciplina. L’evento sarà accessibile al pubblico e sarà possibile seguirlo anche tramite diversi canali di trasmissione.

Sarà un altro weekend importante per la ginnastica artistica: il 28 e il 29 marzo, infatti, si disputerà il trofeo città di Jesolo L’eleganza, il talento e la perseveranza si miscelano nel trofeo città di Jesolo, prestigiosa kermesse internazionale arrivata alla diciassettesima edizione. Al Palazzo del Turismo sono attese le migliori atlete in circolazione e l’Italia spera ancora una volta di dire la sua. Il 28 marzo si disputeranno le gare individuali e a squadre senior a partire dalle ore 15.00. Il giorno dopo, al medesimo orario, ci saranno le finali di specialità senior e junior. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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