Dopo trent’anni dalla morte di un giovane, lo Stato ha ammesso le proprie responsabilità in un episodio avvenuto in Colombia. Il giovane, ucciso a 24 anni dalla polizia, non potrà più tornare indietro, ma ora si avvicina un risultato legale per il suo caso. La vicenda ha coinvolto un episodio di violenza da parte delle forze dell’ordine, e la decisione di riconoscere le responsabilità arriva dopo un lungo percorso giudiziario. La famiglia del giovane attende ora le tappe finali di questa vicenda.

Giacomo Turra avrà 24 anni per sempre, ma a trent’anni dal suo omicidio otterrà quantomeno giustizia. Era uno studente di filosofia e antropologia all’Università di Padova e nel 1995 era andato in Colombia per studiare le culture indigene. È il 3 settembre quando, a pochi giorni dal rientro in Italia, entra in un ristorante cinese a Cartagena des Indias. Il giovane si trova in stato di forte agitazione, ha forti dolori allo stomaco. I gestori però, invece di aiutarlo, chiamano la polizia nazionale. Gli agenti, cinque in tutto, lo bloccano a terra e lo colpiscono violentemente, poi lo caricano su una camionetta verso l’ospedale. Viene visitato all’interno del veicolo e gli viene fatta un’iniezione: morirà poche ore dopo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Giacomo Turra, ucciso a 24 anni dalla polizia colombiana: dopo 30 anni lo Stato riconosce le sue responsabilità

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