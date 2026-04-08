A Chiavari, dopo oltre 30 anni, si è arrivati a una condanna in primo grado per il delitto avvenuto nel 1996. L’insegnante coinvolta è stata condannata a 24 anni di carcere per l’uccisione di una donna avvenuta in quella località. Il processo si è concluso con questa sentenza, portando a una chiusura sul caso che aveva tenuto banco per molti anni.

L’insegnante Anna Lucia Cecere è stata condannata in primo grado a 24 anni di carcere per l’uccisione di Nada Cella, un caso di cronaca nera avvenuto a Chiavari nel maggio del 1996 che ha trovato risposte dopo tre decenni. La vicenda ha l’intervento decisivo della criminologa Antonella Delfino Pesce e dell’avvocato Sabrina Franzone, le quali hanno dato l’impulso per riaprire le indagini. Il loro lavoro è stato sostenuto dalla famiglia della vittima, nello specifico dalla sorella Daniela e dalla madre Silvana Smaniotto, e ha trovato riscontro nell’operato della pm Gabriella Dotto. Il delitto è stato compiuto la mattina del 6 maggio 1996 all’interno dello studio professionale di Marco Soracco, situato in via Marsala a Chiavari. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage a Chiavari: 24 anni di carcere per l’insegnante dopo 30 anni

Chiavari, 30 anni dopo: condannata Anna Lucia Cecere per l’omicidio di Nada CellaDopo 30 anni, la giustizia conferma: condannata a 24 anni l’ex insegnante per l’omicidio della 24enne uccisa nello studio di un commercialista a...

Risarcito per circa due anni di carcere: non uccise l’insegnante salentino. L’omicidio, dopo oltre sette anni, è irrisolto Cosimo Errico venne assassinato nella sua casa in provincia di BergamoSurinder Pal, 63 anni, indiano, si è fatto 569 giorni di carcere, stando al resoconto del Corriere della Sera che ne dà notizia.