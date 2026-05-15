Lucia Ilardo parla di Renato Biancardi con Raul al GF Vip | Non mi tornano alcune cose

Durante una conversazione al Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo ha espresso dubbi su Renato Biancardi, lasciando intendere che ci siano aspetti poco chiari riguardo a lui. La gieffina ha condiviso alcune confidenze con Raul, lasciando trasparire una certa diffidenza nei confronti di Biancardi. La discussione si è concentrata su dettagli che Lucia Ilardo non ha ritenuto convincenti, senza fornire ulteriori spiegazioni o motivazioni. La vicenda si inserisce nel contesto delle dinamiche tra i concorrenti della casa.

Lucia Ilardo non si fida di Renato Biancardi, la gieffina si lascia sfuggire alcune confidenze con Raul al GF Vip. Tra pochi giorni andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip e in molti si chiedono cosa accadrà tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi dopo il reality. Il loro rapporto è drasticamente cambiato nell’ultimo periodo, lui ha tolto ogni freno e ha ammesso che vorrebbe continuare a frequentarla, il suo improvviso cambiamento però ha fatto venire dei dubbi alla gieffina. Lei oltre a parlarne con Renato ne ha parlato anche con Raul Dumitras e lui le ha manifestato il suo pensiero. Alla gieffina Raul ha detto: “Nell’ultimo periodo c’è stato proprio un capovolgimento. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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Il dramma tra Lucia Ilardo e Renato Biancardi la sorella parla

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