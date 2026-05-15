GF Vip Lucia Ilardo si confida con Raul su Renato svela | Non mi faccio prendere in giro

Lucia Ilardo ha parlato con Raul e gli ha riferito di aver espresso delle perplessità a Renato Biancardi riguardo al loro rapporto nel corso del Grande Fratello Vip. Durante la conversazione, ha detto di non voler essere presa in giro e ha evidenziato che le sembra strano il repentino cambiamento di atteggiamento di Renato nei suoi confronti. La donna ha condiviso questi dettagli nel tentativo di chiarire la situazione e di capire meglio le motivazioni dell’uomo.

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Lucia Ilardo ha manifestato i suoi dubbi a Renato Biancardi in merito al loro rapporto, le sembra strano che sia improvvisamente cambiato nei suoi confronti al Grande Fratello Vip. Per settimane il gieffino è stato frenato mentre lei provava ad instaurare un legame più intimo, adesso che è lui a mostrarsi interessato lei non riesce a fidarsi del tutto. La gieffina ha parlato delle sue incertezze anche con Raul Dumitras. Anche lui ha notato il cambiamento di Renato Biancardi, vede che adesso la cerca con dolcezza. Dopo l'ultima puntata del Grande Fratello Vip gli ha anche detto che forse è cambiato qualcosa e lui gli ha fatto notare che è strano. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - GF Vip Lucia Ilardo si confida con Raul, su Renato svela: “Non mi faccio prendere in giro” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Lucia Ilardo parla di Renato Biancardi con Raul al GF Vip: “Non mi tornano alcune cose”Lucia Ilardo non si fida di Renato Biancardi, la gieffina si lascia sfuggire alcune confidenze con Raul al GF Vip Tra pochi giorni andrà in onda la... GF Vip: Lucia Ilardo finalista, Raul e Renato finiscono al televotoLucia Ilardo conquista la finale dopo il televoto del pubblico, mentre Raul Dumitras e Renato Biancardi si giocano il quarto posto disponibile tra... Raul Dumitras condivide i dubbi di Lucia Ilardo su Renato Biancardi, consigliando tuttavia alla coinquilina di confrontarsi con il ragazzo - ecco il video intero #gfvip ( non mi venite sotto i post per dirmi che si vuole fidanzare con lui e tentate di negare quello che x.com GF Vip, Alessandra Mussolini sull'antipatia di Raul verso Lucia: Incoerente, dice lui reddit Grande Fratello Vip, Raul Dumitras mette in guardia Lucia Ilardo sul cambiamento di Renato BiancardiRaul Dumitras commenta con Lucia Ilardo il cambiamento di Renato Biancardi, e mette in guardia la concorrente del Gf Vip. comingsoon.it GF Vip Lucia e Renato a confronto, la Vip pensa che lui non sia sincero. Strategia o lealtà?Lucia Ilardo e Renato Biancardi affrontano un confronto nella casa del GF Vip e cercano di spiegarsi. Parliamo di lealtà o di strategie? mondotv24.it