Gesto inconsulto di Coco Gauff in finale a Roma si colpisce la testa violentemente con la racchetta

Durante la finale del torneo di Roma, la tennista ha reagito in modo impulsivo, colpendo con forza la propria testa con la racchetta. La partita vedeva come avversaria un’altra atleta, e l’incidente è avvenuto in un momento di tensione. La giocatrice, visibilmente scossa, si è fermata per alcuni istanti dopo l’accaduto prima di riprendere il gioco. La partita ha continuato senza ulteriori interruzioni.

Coco Gauff ha perso il controllo delle proprie emozioni durante la finale del torneo di Roma contro Elina Svitolina e si è colpita violentemente la testa con la racchetta. Poi la tennista americana ha perso il match al terzo set. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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