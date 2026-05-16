Nelle ultime ore, le forze dell’ordine hanno denunciato un uomo di 34 anni per aver gestito rifiuti senza le autorizzazioni previste dalla legge. L’intervento è avvenuto nel corso di controlli ambientali mirati a contrastare il degrado e la diffusione di discariche abusive. Durante le verifiche, sono stati riscontrati comportamenti contrastanti con le normative in materia di smaltimento dei rifiuti, portando alla denuncia formale del soggetto coinvolto.

Lotta al degrado, la Polizia Locale ha denunciato un 34enne per la violazione delle normative ambientali inerenti alla gestione non autorizzata di rifiuti. Un’operazione mirata al contrasto della gestione abusiva di rifiuti è stata portata a termine dal Comando della Polizia Locale dell’Unione della Romagna Faentina. Nel corso di un servizio gli agenti di una pattuglia della Polizia Locale hanno controllato un autocarro in sosta in un parcheggio pubblico in via Lacchini. Nel corso dell’attività è stata rinvenuta una quantità significativa di scarti stoccati nel cassone: circa 700 chilogrammi di materiale ferroso e metallico e oltre 200 chilogrammi di rifiuti ingombranti, tra cui tubature e pannelli di copertura in plastica. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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