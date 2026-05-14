Traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata arresti e sequestro di terreni e beni

La Guardia di Finanza ha eseguito un'ordinanza cautelare emessa dal Gip del Tribunale nei confronti di tre persone, due delle quali sono fratelli, con misure agli arresti domiciliari, mentre un imprenditore edile è stato raggiunto da una misura interdittiva. L'operazione riguarda un caso di traffico illecito di rifiuti e gestione non autorizzata di terreni e beni. L'attività investigativa è stata condotta dalla Direzione Investigativa Antimafia di Messina.

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