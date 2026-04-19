Abbandono e gestione di rifiuti pericolosi non autorizzata | denunciato il titolare di un' impresa

Un'impresa è stata denunciata per aver abbandonato e gestito rifiuti pericolosi senza autorizzazione. L'episodio è stato scoperto dai carabinieri forestali durante un controllo in provincia, che ha portato alla segnalazione del titolare dell’attività. L’indagine riguarda la gestione e lo smaltimento di materiali che rientrano tra i rifiuti speciali. Nessun’altra informazione sui dettagli dell’intervento o sulle conseguenze legali è stata diffusa.

Un altro caso di abbandono di rifiuti speciali è stato scoperto in provincia dal nucleo carabinieri forestali. Questa volta a Cisterna, in località via Grotte di Nottola, presso un'attività di produzione e confezionamento di detergenti. Qui i militari hanno accertato la gestione di parte delle.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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