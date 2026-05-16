Gestione del tour dei Modà | l’onestà di Kekko conquista il web

Il cantante della band ha pubblicato un videomessaggio in cui ha spiegato i motivi delle modifiche logistiche relative alla tappa estiva in Piemonte del loro tour. Nel messaggio, ha parlato apertamente delle ragioni che hanno portato ai cambiamenti e ha ringraziato i fan per la comprensione. La comunicazione ha raccolto molti commenti positivi online, sottolineando la trasparenza dimostrata dal leader della band. La vicenda ha attirato l’attenzione sui canali social del gruppo.

Il leader della band ha condiviso un videomessaggio a cuore aperto per spiegare le variazioni logistiche della tappa estiva piemontese Nel caso dei Modà e del suo leader Francesco Silvestre la decisione arrivata per la data di Torino del prossimo tour estivo ha assunto i contorni di un gesto raro nel panorama dello spettacolo contemporaneo. Attraverso un video social, con un linguaggio diretto è arrivato dritto al punto, senza giri di parole né schermature promozionali e senza scomodare problemi inesistenti. Non è comune che un artista di primo piano ammetta pubblicamente una difficoltà di questo tipo, e infatti le sue parole hanno immediatamente fatto il giro della rete proprio per la loro autenticità, trasformandosi in un caso emblematico di trasparenza nel settore musicale. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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