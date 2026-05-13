Recentemente si è diffusa la notizia di un artista noto per il suo coinvolgimento in un episodio legato a un concerto che non ha raggiunto il numero di biglietti venduti previsto. L’interessato ha risposto pubblicamente alla situazione, attirando attenzione sulla gestione della crisi. In ambito musicale, spesso le difficoltà vengono affrontate con comunicazioni ufficiali e dichiarazioni di circostanza, ma questa volta la risposta ha suscitato discussione.

Nel mondo dello spettacolo capita spesso che i problemi vengano nascosti dietro comunicati freddi e formule di circostanza. Kekko Silvestre, invece, ha scelto una strada completamente diversa. Il leader dei Modà ha deciso di parlare apertamente ai fan, spiegando senza filtri perché il concerto previsto a Torino subirà un importante cambiamento. Una sincerità rara, che sui social ha colpito moltissimo il pubblico e acceso il dibattito tra chi ha apprezzato il gesto e chi è rimasto spiazzato dalla confessione del cantante. Kekko dei Modà non si nasconde dietro a un dito: la verità sul concerto flop. Attraverso un video pubblicato sui social, Kekko Silvestre ha annunciato che il concerto previsto il 30 giugno all’Allianz Stadium di Torino non verrà cancellato, ma trasferito all’Inalpi Arena.🔗 Leggi su Donnapop.it

© Donnapop.it - Quello che ha fatto Kekko dei Modà non avrebbe il coraggio di farlo nessuno: il concerto non vende biglietti, lui risponde così

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In un'epoca di supercazzole da comunicato stampa, Kekko dei Modà ci mette la faccia, in tutti i sensi. Pochi biglietti venduti, ci si sposta, errore di valutazione, ci si vede altrove. Poi è chiaro che non è una notizia che farà piacere, ma c'è onestà. Bravo, non è da x.com

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