Kekko dei Modà e il concerto spostato | il video

Il cantante della band ha condiviso su Instagram un video in cui spiega il motivo dello spostamento del concerto. L’annuncio è stato fatto attraverso un reel, senza fornire dettagli aggiuntivi sui motivi che hanno portato alla modifica della data. La notizia riguarda i fan e chi aveva acquistato i biglietti per l’evento previsto in precedenza. La nuova data del concerto non è stata ancora comunicata ufficialmente.

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Il frontman del gruppo musicale ha annunciato con un reel su Instagram il motivo per cui la band ha dovuto cambiare location per la data di Torino.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Kekko dei Modà e il concerto "spostato": il video ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Trasimeno, concerto spostato: Meloni: ‘Evitate l’allarmismo? Punti chiave Come influisce il calo dei fondali sulla navigazione verso Isola Maggiore? Perché la Regione Umbria contesta la comunicazione degli... Luchè, il concerto evento alla Reggia di Caserta spostato all’Ippodromo di AgnanoSANREMO – Luchè ha annunciato, a grande richiesta dei fan, lo spostamento del concerto evento inizialmente previsto alla Reggia di Caserta in una... Temi più discussi: Kekko dei Modà e il concerto spostato: il video; Modà e Bianca Atzei in concerto a Bari: tappa alla Fiera del Levante il 10 luglio; Ti amo veramente dei Modà: te la ricordi questa?; L’estate inizia a tempo di musica. Radio Kiss Kiss farà tappa in città. I Modà spostano il concerto di Torino dall’Allianz Stadium all’Inalpi Arena. Le nuove disposizioni dei posti e le parole emozionate di Kekko #Modà #Torino #LaNottedeiRomantici #Tour #InalpiArena x.com Kekko dei Modà incidente a Sanremo 2025: Mi fa male parlare e cantare/ Come sta: Contusione alle costoleFrancesco Kekko Silvestre dei Modà incidente a Sanremo 2025: Mi fa male quando parlo e quando canto, come sta dopo l'infortunio nell'esibizione Kekko dei Modà incidente a Sanremo 2025, in difficoltà ... ilsussidiario.net Modà, Kekko furioso dopo Sanremo 2025: Sconfitti e umiliati/ Questo non lo accettoModà a Sanremo 2025, Kekko non ci sta e si sfoga sui social: le frasi sulla sconfitta e sull'umiliazione davanti al suo pubblico. Uno degli artisti più provati da questo Sanremo 2025 è senza dubbio ... ilsussidiario.net