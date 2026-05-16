Gesiolo Village | buon cibo sport e aggregazione
Gesiolo Village si presenta come un luogo di incontro che unisce buon cibo, attività sportive e momenti di socialità. La struttura si avvale di professionisti con competenze diverse: alcuni sono chef formati in cucina, altri si sono specializzati nel settore del catering, alcuni hanno esperienza nella selezione e produzione di vini di qualità, mentre altri hanno avviato ristoranti sia in Italia che all’estero. La varietà di background contribuisce a creare un’offerta variegata e completa per i visitatori.
Competenze diverse e una passione trentennale: c’è chi si è formato come chef, chi nel catering, chi ha selezionato e prodotto grandi vini e chi ha fondato ristoranti di successo in Italia e all’estero. Un percorso condiviso che qualche anno fa ha dato vita al marchio Ghusto a Pieve Emanuele e che oggi si amplia a Siziano per dare vita a Ghusto ristorante, cuore del neonato Gesiolo Village che viene inaugurato oggi alla presenza del sindaco del Comune pavese, Matteo Pedrazzoli. Non un semplice centro sportivo, ma un ecosistema alle porte di Milano dove lo sport e la ristorazione d’autore si integrano sotto un’unica regia. Proprio Ghusto, con Milago Tennis Academy e Alma Padel, ha dato vita a Optima srl, società che gestisce il centro realizzato da Armofer a Casatico di Siziano. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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