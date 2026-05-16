Gesiolo Village | buon cibo sport e aggregazione

Gesiolo Village si presenta come un luogo di incontro che unisce buon cibo, attività sportive e momenti di socialità. La struttura si avvale di professionisti con competenze diverse: alcuni sono chef formati in cucina, altri si sono specializzati nel settore del catering, alcuni hanno esperienza nella selezione e produzione di vini di qualità, mentre altri hanno avviato ristoranti sia in Italia che all’estero. La varietà di background contribuisce a creare un’offerta variegata e completa per i visitatori.

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