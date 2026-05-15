Il tennis di eccellenza cresce da Buccinasco al Gesiolo Village di Siziano

A Siziano, nel Pavesano, si è aperto un nuovo centro dedicato al tennis di alto livello, dopo aver consolidato la propria reputazione a Buccinasco. L’inaugurazione di questa struttura rappresenta un ampliamento dell’offerta sportiva nella zona, offrendo nuove opportunità per gli appassionati e gli atleti. La sede si trova nel Gesiolo Village e si distingue per le sue attrezzature e gli spazi dedicati all’attività tennistica. La decisione di espandere questa esperienza si basa sulla richiesta crescente di strutture dedicate a questo sport.

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Siziano (Pavia) – L’esperienza sportiva che ha fatto scuola a Buccinasco varca i confini comunali per dare vita a un innovativo polo di riferimento. Sabato 16 maggio, dalle ore 11.30, il Gesiolo Village apre ufficialmente i battenti nella frazione Casatico di Siziano, all'incrocio tra via Casatico e via dell’Oratorio, segnando l’ideale evoluzione di un percorso nato e cresciuto alle porte di Milano. "La realizzazione di questo centro sportivo è il completamento di un progetto nato diversi anni fa con l’intento di creare una struttura in grado di mantenere e continuare tutti i valori del crescere bene in un contesto familiare, di aggregazione... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il tennis di eccellenza cresce, da Buccinasco al Gesiolo Village di Siziano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Tennis, i risultati del Rodeo giovanile al Republic Sport Village di JesoloSi è concluso nel pomeriggio di domenica il Rodeo tennistico giovanile under 14 con 30 ragazzi coordinati da Alessandro Mior. Svaligiato il Tennis Village ad Agropoli, accertamenti in corsoLadri ad Agropoli, l'altra notte, ad Agropoli ai danni del Tennis Village, nei pressi dello svincolo Agropoli Sud.