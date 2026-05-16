Gerusalemme nuove offese ai cristiani | sputi contro statua della Madonna

Un episodio di intolleranza si è verificato recentemente a Gerusalemme, dove sui social è stato condiviso un video che mostra persone che sputano contro una statua della Madonna. L'evento ha suscitato reazioni di condanna e richieste di chiarimenti, mentre le autorità locali sono state sollecitate a intervenire. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle motivazioni che hanno portato a questo gesto, né sono stati comunicati eventuali provvedimenti. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di tensione religiosa nella regione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui