Gerusalemme nuove offese ai cristiani | sputi contro statua della Madonna
Un episodio di intolleranza si è verificato recentemente a Gerusalemme, dove sui social è stato condiviso un video che mostra persone che sputano contro una statua della Madonna. L'evento ha suscitato reazioni di condanna e richieste di chiarimenti, mentre le autorità locali sono state sollecitate a intervenire. Nessuna informazione è stata fornita sui responsabili o sulle motivazioni che hanno portato a questo gesto, né sono stati comunicati eventuali provvedimenti. La vicenda si aggiunge ad altri episodi di tensione religiosa nella regione.
Un nuovo episodio di intolleranza è stato riportato sui social, sollevando l'urgenza di richiedere spiegazioni e assumere responsabilità per quanto accaduto Nuovetensioni aGerusalemmenei confronti dei cristiani. Sta circolando in queste ore unvideo sui socialmediache mostra unebreo nazionalistamentresputa contro una statua della Madonna. L’episodio risale al14 maggio, durante laGiornata della Bandiera, una ricorrenza segnata dascontri tra coloni israeliani e palestinesi. In quell’occasione, la maggior parte dei negozianti della Città Vecchia aveva interrotto la propria attività, mentre alcuni erano riusciti a rimanere aperti sotto laprotezione dell’associazione israelo-palestinese“Standing Together“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Missili su Israele, sirene a Gerusalemme. In Libano 900 mila sfollati
Sullo stesso argomento
Gerusalemme, Forum Cristiani Terra Santa denuncia: "Ebreo sputa su statua Madonna"“Un altro incidente oltraggioso contro un simbolo cristiano da parte di un ebreo radicale: un partecipante della ‘Processione delle Bandiere’, nel...
Sputi sulla Madonna durante la marcia a Gerusalemme: la denuncia dei Cristiani di Terra SantaNuovo episodio di tensione religiosa a Gerusalemme durante la Processione delle Bandiere, la manifestazione che ogni anno celebra l’annessione della...