Geopolitica storia thriller e cultura aeronautica | i vincitori di Bookfest

Si è appena conclusa l’edizione 2026 del BookFest, organizzato dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, in occasione del centenario dell’associazione. La manifestazione, patrocinata dal ministero della Cultura, ha visto la partecipazione di autori e pubblico interessati a temi come geopolitica, storia, thriller e cultura aeronautica. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori delle diverse sezioni, che hanno arricchito il programma con presentazioni e discussioni su argomenti di attualità e passione.

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