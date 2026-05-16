Geopolitica storia thriller e cultura aeronautica | i vincitori di Bookfest
Si è appena conclusa l’edizione 2026 del BookFest, organizzato dall’Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia, in occasione del centenario dell’associazione. La manifestazione, patrocinata dal ministero della Cultura, ha visto la partecipazione di autori e pubblico interessati a temi come geopolitica, storia, thriller e cultura aeronautica. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori delle diverse sezioni, che hanno arricchito il programma con presentazioni e discussioni su argomenti di attualità e passione.
Si è conclusa l’edizione 2026 del BookFest promosso da Unuci (Unione Nazionale Ufficiali in Congedo d’Italia) nell’ambito delle celebrazioni per i 100 anni dalla fondazione dell’associazione, con il patrocinio del ministero della cultura. La manifestazione, sviluppatasi tra le Terme Tettuccio e la 46ª Brigata Aerea di Pisa, ha riunito giornalisti, scrittori, analisti ed esperti internazionali attraverso presentazioni, tavole rotonde e momenti di confronto dedicati ai grandi temi dell’attualità, della memoria storica e della sicurezza globale. Durante la giornata sono stati assegnati i riconoscimenti delle diverse sezioni letterarie del concorso. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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