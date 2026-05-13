Milano celebra 101 anni di Aeronautica Militare | due giorni tra volo storia e spazio

Da ilgiorno.it 13 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano si prepara a festeggiare i 101 anni dall’insediamento del primo Comando aeronautico nella città. Nei giorni del 15 e 16 maggio, il pubblico potrà visitare il Comando Aeroporto di Linate, dove si terranno eventi dedicati alla storia e alle attività dell’Aeronautica Militare. La manifestazione comprende esposizioni, dimostrazioni di volo e incontri con il personale militare, offrendo un’occasione di approfondimento sul ruolo dell’istituzione.

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Milano, 13 maggio 2026 – Il 15 e 16 maggio 2026, l’Aeronautica Militare apre le porte al pubblico del Comando Aeroporto di Linate per celebrare i 101 anni dall’insediamento del primo Comando aeronautico nella città di Milano. L’open day rappresenta un’occasione unica per cittadini e appassionati di volo, che potranno ammirare da vicino aerei ed elicotteri e conoscere la storia, le tradizioni e le capacità operative della Forza Armata. I visitatori vivranno un percorso immersivo con mostra statica di aeromobili e mezzi militari, aree espositive tematiche, attività interattive, simulatori di volo e meteorologia, stand informativi, spazi dedicati ai più giovani e aree gastronomiche.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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