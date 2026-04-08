Eroe dell’aeronautica protagonista | la storia di Cesare Toschi raccontata in una rivista nazionale
Nel prossimo numero della ‘Rivista Aeronautica’, rivista ufficiale dell'Arma Azzurra, verrà pubblicato un approfondimento dedicato a un importante protagonista dell’aeronautica. La pubblicazione si concentra sulla figura di un eroe che ha lasciato un segno nel settore, con particolare attenzione alla sua storia e alle imprese che lo hanno reso noto. La rivista sarà disponibile nelle edicole a breve e promette di offrire dettagli sulla carriera e sui successi di questa figura.
Masi Torello sale alla ribalta nazionale della storiografia aeronautica. A breve, infatti, sarà in edicola il nuovo numero della prestigiosa ‘Rivista Aeronautica’, organo ufficiale dell'Arma Azzurra, che ospiterà al suo interno, un atteso approfondimento in cui spicca il nome di un eroe a cui la comunità masese è profondamente legata: la Medaglia d'oro al valore, Cesare Toschi. Cesare Toschi nacque a Masi Torello (allora facente parte del comune di Portomaggiore), il 22 maggio 1906 ed entrò giovanissimo nella Regia Aeronautica, diventando pilota e scalando i gradi fino a quello di maggiore in servizio permanente effettivo. Prestò servizio presso il 37esimo Stormo da Bombardamento Terrestre, in particolare, nel 116simo gruppo, volando sul celebre velivolo Fiat Br 20 Cicogna. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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