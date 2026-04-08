Eroe dell’aeronautica protagonista | la storia di Cesare Toschi raccontata in una rivista nazionale

Nel prossimo numero della ‘Rivista Aeronautica’, rivista ufficiale dell'Arma Azzurra, verrà pubblicato un approfondimento dedicato a un importante protagonista dell’aeronautica. La pubblicazione si concentra sulla figura di un eroe che ha lasciato un segno nel settore, con particolare attenzione alla sua storia e alle imprese che lo hanno reso noto. La rivista sarà disponibile nelle edicole a breve e promette di offrire dettagli sulla carriera e sui successi di questa figura.