Le due squadre di calcio sono alle prese con la possibilità di perdere punti in campionato, una situazione che potrebbe influire notevolmente sul loro bilancio. Se il punteggio scende, il budget previsto per le operazioni di mercato estivo potrebbe essere ridotto, creando difficoltà nelle scelte future. La Juventus, inoltre, potrebbe compromettere i risultati ottenuti sotto la guida di un nuovo allenatore, con ripercussioni sul percorso di qualificazione alle competizioni europee.

? Cosa scoprirai Come influirà il calo di punti sul budget estivo del Milan?. Perché la Juventus rischia di bruciare i progressi di Spalletti?. Quali squadre possono impedire al Milan di recuperare i 100 milioni?. Chi deve rispondere del declino fisico e mentale dei giocatori?.? In Breve Milan ha ottenuto solo 7 punti nelle ultime 7 partite disputate.. Il Milan deve recuperare 6 punti contro Atalanta, Genoa e Cagliari.. Juventus ha accumulato 19 punti nelle ultime 9 giornate di campionato.. Gatti ha segnato il gol contro la Roma il 1 marzo.. Lunedì 4 maggio 2026, il rischio di perdere la qualificazione in Champions League minaccia le casse di Juventus e Milan, mettendo a repentaglio circa 100 milioni di euro tra premi e investimenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Juve e Milan: il rischio Champions mette a rischio 100 milioni

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