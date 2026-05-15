Migranti lavoratori dei centri di accoglienza senza stipendio e ospiti in condizioni di precarietà
In un quartiere di Genova, circa 300 migranti sono ospitati in diversi centri di accoglienza gestiti da un ente che si occupa di minori e comunità. Operatrici e operatori si trovano a fronteggiare una situazione di disagio, mentre alcuni lavoratori dei centri non percepiscono lo stipendio da mesi. Gli ospiti si trovano in condizioni di precarietà, senza molte certezze sui loro diritti e sulla continuità dell’assistenza. La vicenda suscita apprensione tra chi lavora e tra chi vive nei centri.
Sconcerto e preoccupazione percorrono i volti di operatrici, operatori e utenti dei centri di accoglienza Cdp che ospitano circa 300 migranti a Genova (Comunità minori, Camaldoli, Arte, Serenella e Padiglione 7). Niente salario, niente servizi.In questo contesto si è svolta venerdì 15 maggio 2026. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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