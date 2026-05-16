Sabato si gioca la partita tra Genoa e Milan allo stadio Marassi, con il tecnico dei rossoneri che affronta il match senza il portoghese Leao, assente per infortunio. La squadra di casa si prepara a sfidare i rossoneri con alcuni dubbi sulla formazione, tra cui chi prenderà il posto di Modric a centrocampo. La sfida si presenta come un banco di prova importante per entrambe le squadre, che cercano di ottenere i tre punti in un momento di stagione cruciale.

? Punti chiave Come potrà il Milan superare il Genoa senza Leao?. Chi sostituirà Modric a centrocampo per garantire la regia?. Quale rischio corre Allegri nonostante l'obiettivo Champions League?. Perché il Genoa punta sulla difesa per interrompere il dominio rossonero?.? In Breve Genoa ha ottenuto un solo punto contro il Milan negli ultimi dieci anni.. L'ultimo successo rossoblù contro i milanisti risale al 25 ottobre 2016.. Le assenze milaniste includono Saelemaekers, Estupinan e il giocatore Leao.. Il modulo previsto per il Diavolo di Allegri è il 3-5-2.. Il Genoa affronta il Milan a Marassi domenica 17 maggio alle ore 12.00, in una sfida che vede Daniele De Rossi impegnato nel suo ultimo turno casalingo della stagione davanti al pubblico rossoblù. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Genoa-Milan: De Rossi sfida il Diavolo per l’onore a Marassi

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