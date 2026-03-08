Il Genoa di De Rossi gela la Roma | Vitinha decide la sfida di Marassi

Il Genoa di Daniele De Rossi ha battuto la Roma nel match di Marassi, grazie al gol di Vitinha che ha deciso la sfida nel secondo tempo. La squadra di De Rossi ha mantenuto il risultato fino alla fine, impedendo alla Roma di ottenere punti in trasferta. La partita si è conclusa con la vittoria dei padroni di casa, che hanno difeso bene il vantaggio acquisito.

Il fortino di Marassi si conferma territorio ostile per le ambizioni d’alta classifica della Roma, che nel tardo pomeriggio di oggi cade sotto i colpi di un Genoa cinico e rigenerato dalla cura del grande ex, Daniele De Rossi. In un match caratterizzato da continui ribaltamenti di fronte e da una tensione agonistica palpabile, il sodalizio giallorosso non riesce a dare continuità al pareggio ottenuto contro la Juventus, subendo una sconfitta per 2-1 che rischia di complicare la corsa verso la prossima Champions League. La compagine ligure, trascinata da un Junior Messias ispirato e dalla rete decisiva di Vitinha, punisce le amnesie difensive di una Roma apparsa a tratti slegata e priva della necessaria cattiveria agonistica nei momenti chiave della contesa. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Il Genoa di De Rossi gela la Roma: Vitinha decide la sfida di Marassi Genoa-Napoli, esame a Marassi: Conte sfida l’emergenza infortuni contro il Grifone di De RossiSenza il capitano Di Lorenzo, i partenopei cercano punti Champions nella tana di un Genoa ferito ma propositivo. Genoa-Roma 2-1: Messias e Vitinha regalano a De Rossi il primo successo sui giallorossiGenova 8 marzo 2026 - Daniele De Rossi ce la fa e per la prima volta in carriera sconfigge la Roma. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Il Genoa di De Rossi gela la Roma.... Temi più discussi: Genoa-Roma, Prevendita al via; Le parole di Gasperini alla vigilia di Genoa-Roma; Baldanzi salta Genoa-Roma: tutti i dubbi e le certezze di De Rossi contro la sua ex squadra; Genoa-Roma, le probabili formazioni della partita di Serie A. De Rossi ferma la corsa-Champions della RomaA Marassi il Genoa di Daniele De Rossi si impone per 2-1 ed infligge un nuovo stop alla corsa-Champions della Roma. I giallorossi appaiono subito avvolti dalla ragnatela di De Rossi e trovano pochi sp ... rainews.it Genoa, Vitinha: Da quando è arrivato De Rossi, sento fiducia. Così è più facileProtagonista della vittoria contro la Roma, Vitinha ha commentato il match ai microfoni di DAZN: Un giorno posso giocare io, un giorno può. tuttomercatoweb.com "Questa è la mia vita ora" De Rossi parla così della vittoria del suo Genoa sulla 'sua' Roma ai microfoni di DAZN "Magari un giorno tornerò alla Roma, ma ora mi godo il Genoa: la loro tifoseria è MOLTO SIMILE a quella romanista" #GenoaRoma #De - facebook.com facebook FINISCE QUI! IL GENOA DI DE ROSSI BATTE 2-1 LA ROMA E FA UN BALZO CLAMOROSO VERSO LA SALVEZZA Per la Roma non c'è più margine di errore nella corsa Champions #GenoaRoma #ASRoma #Genoa x.com