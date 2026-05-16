Genoa-Milan | congedo d' autore a Marassi l' ultimo 11 casalingo stagionale di De Rossi

L'ultima partita casalinga della stagione del Genoa si è conclusa con un tributo a De Rossi, che ha schierato l'undici titolare davanti al proprio pubblico per l'ultima volta. La sfida contro il Milan si è giocata in un clima di attesa, con l'orario della partita che ha suscitato alcune discussioni. Nonostante le complicazioni logistiche, la squadra rossoblù ha cercato di chiudere il campionato al meglio, con l’obiettivo di onorare l’impegno e magari conquistare un risultato positivo contro i rossoneri.

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